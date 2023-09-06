Українців здивують результати: у ЗСУ анонсували хороші новини з фронту

Незабаром українців чекають хороші новини щодо просування українських військових на Сході.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він зазначив, що в його зоні відповідальності тривають дуже інтенсивні напружені бої, ворог використовує всю доступну номенклатуру своєї артилерії, також застосовує тактичну армійську авіацію.

– Противник намагається штурмувати нас на Лимано-Куп’янському напрямку, проте безуспішно. На Бахмутському напрямку ми продовжуємо наступальну операцію. На південному фланзі наші захисники впевнено просуваються вперед, звільняючи метр за метром нашу землю, а саме Кліщіївку. Досить скоро ви побачите досить позитивні результати, що приємно здивують українців і будуть дуже болючими для ворога, – сказав Євлаш.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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