Злоупотребление на восстановлении энергообъектов: СБУ проводит обыски в нескольких областях
Служба безопасности проводит обыски в нескольких областях. Они связаны с ранее открытыми уголовными производствами по злоупотреблениям на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
— Сотрудники ведомства под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас в нескольких областях осуществляются более 20 обысков, — говорится в сообщении.
Напомним, что в Минэнерго информировали, что подготовка энергетической системы Украины к зиме предполагает не только восстановление поврежденных атаками РФ генерирующих объектов, но и обеспечение дополнительных резервов.
Враг прошлой зимой повредил примерно 24 объекта генерации, среди которых много ТЭЦ и ТЭС.
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