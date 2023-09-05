Злоупотребление на восстановлении энергообъектов: СБУ проводит обыски в нескольких областях

Служба безопасности проводит обыски в нескольких областях. Они связаны с ранее открытыми уголовными производствами по злоупотреблениям на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— Сотрудники ведомства под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас в нескольких областях осуществляются более 20 обысков, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Минэнерго информировали, что подготовка энергетической системы Украины к зиме предполагает не только восстановление поврежденных атаками РФ генерирующих объектов, но и обеспечение дополнительных резервов.

Враг прошлой зимой повредил примерно 24 объекта генерации, среди которых много ТЭЦ и ТЭС.

Источник : Суспільне

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