Зловживання на відновленні енергооб’єктів: СБУ проводить обшуки у декількох областях

Служба безпеки проводить обшуки у кількох областях. Вони пов’язані з раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

– Співробітники відомства за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Міненерго проінформували, що підготовка енергетичної системи України до зими передбачає не лише відновлення пошкоджених атаками РФ генерувальних об’єктів, але й забезпечення додаткових резервів.

Ворог минулої зими пошкодив приблизно 24 об’єкти генерації, серед яких багато ТЕЦ та ТЕС.

Джерело : Суспільне

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