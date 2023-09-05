Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Фінансова допомога ВПО від NRC: хто та як зможе отримати
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Зловживання на відновленні енергооб’єктів: СБУ проводить обшуки у декількох областях

Зловживання на відновленні енергооб’єктів: СБУ проводить обшуки у декількох областях
Фото: СБУ

Служба безпеки проводить обшуки у кількох областях. Вони пов’язані з раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

– Співробітники відомства за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Міненерго проінформували, що підготовка енергетичної системи України до зими передбачає не лише відновлення пошкоджених атаками РФ генерувальних об’єктів, але й забезпечення додаткових резервів.

Ворог минулої зими пошкодив приблизно 24 об’єкти генерації, серед яких багато ТЕЦ та ТЕС.

Джерело: Суспільне
Енергетика, Корупція, Обшуки, СБУ, СБУ обшуки
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Робила селфі біля об’єктів. У Харкові затримали коригувальницю ударів РФ
У Харкові затримали коригувальницю ударів РФ
Підірвали очільника митниці “ЛНР” Афанасьєвського
Зловживання на відновленні енергооб’єктів: СБУ проводить обшуки у декількох областях
СБУ прийшла з обшуками до в. о. мера Чернігова
Зловживання на відновленні енергооб’єктів: СБУ проводить обшуки у декількох областях
$11 тис. за фіктивний діагноз: у Києві викрили схему ухилення від мобілізації
У Києві викрили схему ухилення від призову
Зливав позиції ЗСУ на кордоні з РФ. На Сумщині затримали агента ФСБ
спецпризначенці СБУ

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (05.09.2023)
Зловживання на відновленні енергооб’єктів: СБУ проводить обшуки у декількох областях
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (04.09.2023)
Зловживання на відновленні енергооб’єктів: СБУ проводить обшуки у декількох областях
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (04.09.2023)
Зловживання на відновленні енергооб’єктів: СБУ проводить обшуки у декількох областях
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (04.09.2023)
Зловживання на відновленні енергооб’єктів: СБУ проводить обшуки у декількох областях
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь