Бажання зрозуміле. Буданов зізнався, що загадав, коли задмухував свічки на торті

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зізнався, яке загадав бажання у День української розвідки, коли задмухував свічки на торті.

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини у четвер, 7 вересня.

— Бажання зрозуміле – скорішої, всеосяжної та повної перемоги України, – коротко прокоментував Буданов.

7 вересня Кирило Буданов оригінально привітав із професійним святом українську військову розвідку.

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У Telegram-каналі головного розвідника з’явилося відео, на якому він задмухує свічки на торті.

Після цього Буданов злегка посміхається під нотки пісні Happy Birthday to You, а потім з’являється напис: З Днем воєнної розвідки! Загадуй бажання.

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