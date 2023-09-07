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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Бажання зрозуміле. Буданов зізнався, що загадав, коли задмухував свічки на торті

Буданов бажання загадав

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зізнався, яке загадав бажання у День української розвідки, коли задмухував свічки на торті.

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини у четвер, 7 вересня.

— Бажання зрозуміле – скорішої, всеосяжної та повної перемоги України, – коротко прокоментував Буданов.

7 вересня Кирило Буданов оригінально привітав із професійним святом українську військову розвідку.

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У Telegram-каналі головного розвідника з’явилося відео, на якому він задмухує свічки на торті.

Після цього Буданов злегка посміхається під нотки пісні Happy Birthday to You, а потім з’являється напис: З Днем воєнної розвідки! Загадуй бажання.

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Війна в Україні, День воєнної розвідки, Кирило Буданов, Розвідка
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