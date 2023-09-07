Бажання зрозуміле. Буданов зізнався, що загадав, коли задмухував свічки на торті
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зізнався, яке загадав бажання у День української розвідки, коли задмухував свічки на торті.
Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини у четвер, 7 вересня.
— Бажання зрозуміле – скорішої, всеосяжної та повної перемоги України, – коротко прокоментував Буданов.
7 вересня Кирило Буданов оригінально привітав із професійним святом українську військову розвідку.
У Telegram-каналі головного розвідника з’явилося відео, на якому він задмухує свічки на торті.
Після цього Буданов злегка посміхається під нотки пісні Happy Birthday to You, а потім з’являється напис: З Днем воєнної розвідки! Загадуй бажання.
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