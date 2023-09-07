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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В День военной разведки Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта

Володимир Зеленський, Кирило Буданов

В четверг 7 сентября в День военной разведки Украины президент Владимир Зеленский присвоил главе Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта.

Соответствующий указ № 564 опубликован на сайте главы Украинского государства.

С начала полномасштабного вторжения главу ГУР повысили уже во второй раз. В апреле прошлого года Буданов получил воинское звание генерал-майора.

Напомним, по случаю Дня военной разведки, который отмечается 7 сентября, Факты ICTV решили вспомнить знаковые операции украинских разведчиков.

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Владимир Зеленский, День воєнної розвідки, Кирилл Буданов, Разведка
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

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