В День военной разведки Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта
В четверг 7 сентября в День военной разведки Украины президент Владимир Зеленский присвоил главе Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта.
Соответствующий указ № 564 опубликован на сайте главы Украинского государства.
С начала полномасштабного вторжения главу ГУР повысили уже во второй раз. В апреле прошлого года Буданов получил воинское звание генерал-майора.
Напомним, по случаю Дня военной разведки, который отмечается 7 сентября, Факты ICTV решили вспомнить знаковые операции украинских разведчиков.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова