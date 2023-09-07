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Загадывай желание: Буданов оригинально поздравил с Днем военной разведки

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов поздравил всех причастных с Днем военной разведки.

Видео, где он задувает свечи на торте, опубликовано в Telegram.

Ранее ГУР показало детали спецоперации Синица, в результате которой переманило в Украину новый российский вертолет Ми-8 с бронированной кабиной.

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Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
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