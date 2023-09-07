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Бойцы ВМС уничтожили два российских катера

ЧФ РФ
Фото: Pixabay

За минувшие сутки украинские Военно-морские силы уничтожили два российских катера.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВС Украины.

— За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 24 оккупантов, 2 катера, 2 артиллерийские системы, 2 единицы автомобильной техники и 17 квадрокоптеров, — говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 266 900 своих военных, из них 610 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

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Война в Украине, ВМС України, Катер
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