Бойцы ВМС уничтожили два российских катера
За минувшие сутки украинские Военно-морские силы уничтожили два российских катера.
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВС Украины.
— За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 24 оккупантов, 2 катера, 2 артиллерийские системы, 2 единицы автомобильной техники и 17 квадрокоптеров, — говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 266 900 своих военных, из них 610 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Загрузка
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова