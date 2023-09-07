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Бійці ВМС знищили два російських катери

ЧФ РФ
Фото: Pixabay

За минулу добу українські Військово-морські сили знищили два російських катери.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗС України.

– Минулої доби підрозділами ВМС знищено 24 окупантів, 2 катери, 2 артилерійські системи, 2 одиниці автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів, – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 266 900 своїх військових, з них 610 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

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Війна в Україні, ВМС України, Катер
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