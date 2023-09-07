Около 90% украинцев в плену РФ прошли через пытки и изнасилования — генпрокурор

Около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, угрозы сексуальным насилием или другие формы жестокого обращения в российском плену.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время встречи со специальным докладчиком ООН по вопросам пыток Элис Эдвардс. По его словам, на всех деоккупированных территориях украинская сторона находит подобные свидетельства.

— Только в Херсонской области зафиксировано 11 пыточных. В Харьковской области расследуется почти 100 случаев пыток, в которых установлено более 700 пострадавших. Подобную картину мы видим и в других деоккупированных регионах, — утверждает генеральный прокурор.

По последним оценкам, уже удалось идентифицировать 156 российских военных и представителей оккупантов, которым объявлены подозрения. Против 114 подозреваемых направили обвинительные акты в суд. Еще 35 солдатам РФ вынесли приговор за пытки и жестокое обращение как военные преступления.

РФ создала систему пыток и жестокого обращения как с военными, так и с гражданскими украинцами. Оккупанты используют пытки как оружие для ведения войны и метод уничтожения украинской идентичности в условиях оккупации.

Костин рассказал историю владельца херсонской кофейни, которого арестовали оккупанты по сфабрикованным обвинениям. По его словам, 32-летний мужчина помогал участникам протестов против российской оккупации, давал выпить воды, умыться, оказывал в собственном кафе первую помощь.

В течение 17 дней оккупанты пытали мужчину, угрожали изнасиловать его жену и отдать ребенка в детский дом. Его отпустили только после того, как семья заплатила 100 тыс. грн. Однако перед освобождением его заставили записать видео о якобы передаче денег в поддержку войны против Украины.

— Теперь он свободен. Его история является одной из тысяч подобных. Дело против организаторов пыточных сейчас рассматривается в суде. Установлено более 160 человек, пострадавших от рук российских палачей. Тысячи других еще остаются в российском плену, — обратил внимание Костин.

Генеральный прокурор отметил, что мир должен объединиться для освобождения пленных украинцев, разрушения российской машины пыток и обеспечения наказания каждого из участников войны против Украины.

Источник : Офис генпрокурора

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