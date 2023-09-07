Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Польща почала екстрадувати в Україну громадян, які переправляли нелегалів – ЗМІ
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Близько 90% українців у полоні РФ пройшли через катування і зґвалтування – генпрокурор

Близько 90% українців у полоні РФ пройшли через катування і зґвалтування – генпрокурор
Фото: Офіс генпрокурора

Близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуальним насильством або інші форми жорстокого поводження у російському полоні.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін під час зустрічі зі спеціальним доповідачем ООН з питань катувань Еліс Едвардс. За його словами, на всіх деокупованих територіях українська сторона знаходить подібні свідчення.

– Лише в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідується майже 100 випадків катувань, в яких встановлено понад 700 постраждалих. Подібну картину ми бачимо і в інших деокупованих регіонах, – стверджує генеральний прокурор.

За останніми оцінками, вже вдалося ідентифікувати 156 російських військових і представників окупантів, яким оголошені підозри. Проти 114 підозрюваних направили обвинувальні акти до суду. Ще 35 солдатам РФ винесли вирок за катування і жорстоке поводження як воєнні злочини.

РФ створила систему тортур і жорстокого поводження як з військовими, так і з цивільними українцями. Окупанти використовують катування як зброю для ведення війни та метод знищення української ідентичності в умовах окупації.

Костін розповів історію власника херсонської кав’ярні, якого заарештували окупанти за сфабрикованими звинуваченнями. За його словами, 32-річний чоловік допомагав учасникам протестів проти російської окупації, давав випити води, умитися, надавав у власному кафе першу допомогу.

Протягом 17 днів окупанти катували чоловіка, погрожували зґвалтувати його дружину й віддати дитину до дитячого будинку. Його відпустили лише після того, як родина заплатила 100 тис. грн. Проте перед звільненням його змусили записати відео про нібито передавання грошей на підтримку війни проти України.

– Тепер він вільний. Його історія є однією з тисяч подібних. Справа проти організаторів катівні наразі розглядається в суді. Встановлено понад 160 осіб, які постраждали від рук російських катів. Тисячі інших ще залишаються в російському полоні, – звернув увагу Костін.

Генеральний прокурор зазначив, що світ має об’єднатися для звільнення полонених українців, руйнування російської машини тортур і забезпечення покарання кожного з учасників війни проти України.

Читайте також
Ставили людям клеймо розпеченим залізом: судитимуть підполковника РФ за катування на Харківщині
Близько 90% українців у полоні РФ пройшли через катування і зґвалтування – генпрокурор

Джерело: Офіс генпрокурора
Андрій Костін, Війна в Україні, Зґвалтування, Офіс генпрокурора, сексуальне рабство, Українці
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Панічні настрої не виправдані: експерт про підготовку до опалювального сезону 2023-2024
електроенергія
Столтенберг шкодує, що РФ уникла відповідальності за Грузію та Крим
Єнс Столтенберг у Києві
Обстрілював позиції ЗСУ під Роботиним: кримчанину-зраднику повідомили про підозру
Близько 90% українців у полоні РФ пройшли через катування і зґвалтування – генпрокурор
Є ризик застосування ядерної зброї з боку РФ – президент Фінляндії
Саулі Нііністьо
РФ в межах ротації вивела майже всі свої підрозділи з Білорусі – ДПСУ
Окупаційні війська РФ

Завантаження

Ігри
Відео
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.09.2023)
Близько 90% українців у полоні РФ пройшли через катування і зґвалтування – генпрокурор
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.09.2023)
Близько 90% українців у полоні РФ пройшли через катування і зґвалтування – генпрокурор
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.09.2023)
Близько 90% українців у полоні РФ пройшли через катування і зґвалтування – генпрокурор
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.09.2023)
Близько 90% українців у полоні РФ пройшли через катування і зґвалтування – генпрокурор
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь