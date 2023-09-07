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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

EPAL будет аннулировать лицензию производителям европоддонов в Украине за использование незаконной древесины

EPAL

Европейская ассоциация производителей деревянных поддонов (EPAL) сообщила о своем решении, что за нарушение запрета использования незаконно вырубленной древесины будет строго наказывать.

Это означает, что даже первые нарушения приведут к аннулированию лицензии.

Об этом говорится в письме, которое разослано лицензиатам EPAL в Украине.

— Мы, к сожалению, неоднократно получали информацию от третьих сторон о том, что для производства европоддонов EPAL в Украине используется незаконно вырубленная древесина. С одной стороны, подозрение основывается на расхождении между ценами предлагаемых поддонов EPAL и ценами на древесину на официальных торгах в Украине. С другой стороны, на диспропорцию между объемом закупки официально и легально вырубленной древесины и общим объемом реализации лесоматериалов и изделий из древесины, о чем нам было указано в отдельном конкретном случае, — отмечает генеральный директор EPAL Бернд Дорре.

Скорее всего, речь идет о журналистском расследовании по изготовлению европоддонов EPAL из незаконной древесины на ПКПП АГРОПРОМТЕХЦЕНТР, владельцем которого является Павел Семенюк (депутат Ковельского городского совета).

— Сейчас EPAL все еще расследует это дело. В будущем EPAL будет проводить независимые расследования предлагаемых цен, а также объемов закупки и продажи. Если будет обнаружена диспропорция, это будет оценено EPAL как подозрение в использовании незаконной древесины. В этих случаях EPAL потребует предоставить документы по объемам закупки. EPAL также будет сотрудничать с государственными органами лесного хозяйства Украины в выяснении подозрительных случаев, — отмечает Дорре.

EPAL будет аннулировать лицензию производителям европоддонов в Украине за использование незаконной древесины

Фото: EPAL

Он также обращает внимание, что законно заготовленная древесина должна использоваться не только для европоддонов EPAL, а для всех изделий из древесины, которые реализует лицензиат, включая проданные лесоматериалы.

— Недостаточно подтвердить покупку легально заготовленной древесины только для количества произведенных европоддонов EPAL. Это необходимо сделать для всей проданной лесопродукции, в том числе и для реализованных лесоматериалов, — подчеркивают в EPAL.

Следует отметить, что Европейская ассоциация производителей поддонов отвечает за организацию пула обмена европоддонов EPAL по всему миру и постоянно следит за репутацией тех, кому предоставляет лицензии. Обеспечение равных условий для всех лицензиатов EPAL является одной из ключевых задач EPAL.

— Если равные условия нарушаются использованием незаконно заготовленной древесины, лицензиат должен ожидать аннулирования лицензии, — отметил в письме Бернд Дорре.

EPAL, Дерево, Ліс, Павел Семенюк
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