EPAL анульовуватиме ліцензію виробникам європіддонів в Україні за використання незаконної деревини

Європейська асоціація виробників дерев’яних піддонів (EPAL) повідомила про своє рішення, що за порушення заборони використання незаконно вирубаної деревини суворо каратиме.

Це означає, що навіть перші порушення призведуть до анулювання ліцензії.

Про це йдеться у листі, який розіслано ліцензіатам EPAL в Україні.

– Ми, на жаль, неодноразово отримували інформацію від третіх сторін про те, що для виробництва європіддонів EPAL в Україні використовується незаконно вирубана деревина. З одного боку, підозра ґрунтується на розбіжності між цінами пропонованих піддонів EPAL і цінами на деревину на офіційних торгах в Україні. З іншого, на диспропорцію між обсягом закупівлі офіційно та легально вирубаної деревини та загальним обсягом реалізації лісоматеріалів та виробів з деревини, про що нам було вказано в окремому конкретному випадку, – зазначає генеральний директор EPAL Бернд Дорре.

Швидше за все, йдеться про журналістське розслідування щодо виготовлення європіддонів EPAL із незаконної деревини на ВКПП АГРОПРОМТЕХЦЕНТР, власником якого є Павло Семенюк (депутат Ковельської міської ради).

– Наразі EPAL все ще розслідує цю справу. У майбутньому EPAL проводитиме незалежні розслідування пропонованих цін, а також обсягів закупівлі та продажу. Якщо виявлять диспропорцію, це буде оцінено EPAL як підозра у використанні незаконної деревини. У цих випадках EPAL вимагатиме надати документи щодо обсягів закупівлі. EPAL також співпрацюватиме з державними органами лісового господарства України у з’ясуванні підозрілих випадків, – наголошує Дорре.

Він також звертає увагу, що законно заготовлена деревина повинна використовуватися не тільки для європіддонів EPAL, а й для всіх виробів з деревини, які реалізує ліцензіат, включно з проданими лісоматеріалами.

– Недостатньо підтвердити купівлю легально заготовленої деревини лише для кількості вироблених європіддонів EPAL. Це необхідно зробити для всієї проданої лісопродукції, зокрема й для реалізованих лісоматеріалів, – наголошують в EPAL.

Слід зазначити, що Європейська асоціація виробників піддонів відповідає за організацію пулу обміну європіддонів EPAL у всьому світі та постійно стежить за репутацією тих, кому надає ліцензії. Забезпечення рівних умов для всіх ліцензіатів EPAL є одним із ключових завдань EPAL.

– Якщо рівні умови порушуєються використанням незаконно заготовленої деревини, ліцензіат повинен очікувати анулювання ліцензії, – наголосив у листі Бернд Дорре.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.