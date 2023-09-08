Подготовка ВСУ и потребности армии: Залужный провел разговор с начальником штабов ВС Франции

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с начальником Объединенного штаба ВС Франции генералом армии Тьери Бюркаром обсудил потребности украинской армии и вопросы подготовки военных на территории Франции.

Об этом 7 сентября главнокомандующий сообщил в своем Telegram-канале.

— В разговоре с генералом Бюркаром отдельно остановились на потребностях украинского войска и вопросе подготовки наших военнослужащих на территории Франции, — говорится в сообщении.

Залужный сообщил, что рассказал французскому коллеге обо всех направлениях, где продолжаются оборонительные и наступательные операции ВСУ.

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— Договорились оставаться на связи и совместно прилагать усилия для деоккупации Украины, — добавил Залужный.

Напомним, украинский главком в апреле текущего года сообщал, что Тьери Бюркар заезжал с визитом в Украину.

В последнее время в украинском командовании сообщают об успехах в наступлении на Юге Украины. Эти же успехи отмечают также как в Соединенных Штатах, так и в НАТО.

По данным командующего оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) Таврия Александра Тарнавского, Силы безопасности и обороны Украины прорвали первую линию обороны РФ на Запорожье после недель кропотливого разминирования и постепенного продвижения. Генерал ожидает быстрые успехи впереди, поскольку вторая линия войск оккупантов слабее.

Фото: Валерій Залужний

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