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Підготовка ЗСУ та потреби армії: Залужний провів розмову з начальником штабів ЗС Франції

Підготовка ЗСУ та потреби армії: Залужний провів розмову з начальником штабів ЗС Франції

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телефонній розмові із начальником Об’єднаного штабу ЗС Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром обговорив потреби української армії та питання підготовки військових на території Франції.

Про це 7 вересня головнокомандувач повідомив у своєму Telegram-каналі.

– У розмові з генералом Бюркаром окремо зупинилися на потребах українського війська і питанні підготовки наших військовослужбовців на території Франції, – йдеться в повідомленні.

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Залужний повідомив, що розповів французькому колезі про всі напрямки, де тривають оборонні та наступальні операції ЗСУ.

– Домовилися залишатися на зв’язку та спільно докладати зусиль задля деокупації України, – додав Залужний.

Нагадаємо, український головком у квітні поточного року повідомляв, що Тьєрі Бюркар заїжджав з візитом до України.

Протягом останнього часу в українському командуванні повідомляють про успіхи в наступі на Півдні України. Ці ж успіхи відзначають також як у Сполучених Штатах, так і в НАТО.

За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Таврія Олександра Тарнавського, Сили безпеки і оборони України прорвали першу лінію оборони РФ на Запоріжжі після тижнів кропіткого розмінування та поступового просування. Генерал очікує швидші успіхи попереду, оскільки друга лінія військ окупантів є слабшою.

Фото: Валерій Залужний

Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗСУ, Російська агресія
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