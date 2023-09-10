Российская армия атаковала Херсон: пострадала женщина

Днем 10 сентября российская армия атаковала Херсон.

Как сообщили в Херсонской ОГА Около 17:30 оккупанты ударили по Суворовскому району города.

— Минно-взрывную травму и ранение шеи получила 69-летняя херсонка. Ей на помощь направляется скорая, — говорится в сообщении.

Напомним, ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.

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После отражения атаки мэр Кличко сообщил, что в Киеве было зафиксировано падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах. Четверо людей были ранены.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 564-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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