Киев атаковали российские БпЛА: обломки упали в пяти районах, есть пострадавший

В Киеве прогремели взрывы во время атаки российских беспилотников.

Информацию о взрывах сначала сообщили корреспонденты Фактов ICTV, а впоследствии — работу ПВО подтвердили в КГВА.

— Внимание! В столице работает ПВО, — говорится в сообщении Киевской военной городской администрации.

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Впоследствии городской голова Виталий Кличко также подтвердил работу ПВО в Киевской области и столице.

— На Киев еще движутся БПЛА. Находитесь в укрытиях, — сообщил он.

После отражения атаки мэр добавил, что в Киеве было зафиксировано падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах. Экстренные службы направляются на места, заявил он.

Последствия атаки

По оперативным данным КГВА, в Святошинском районе Киева обломки упали в районе парка Совки, есть возгорание. Спасатели работают на месте, информации о пострадавших пока нет.

Также обломки горят на проезжей части в Соломенском районе Киева.

В Подольском — упали на открытую местность. Поврежденных зданий нет. Вместе с тем, по предварительной информации, есть один пострадавший в Подольском районе. Информация уточняется, сообщил городской голова Кличко.

В КГВА уточнили, что в Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома. Впрочем хозяева самостоятельно потушили огонь. По предварительной информации, обошлось без жертв.

В Дарницком районе столицы обломки упали на нежилое помещение. Предварительно, без пострадавших. Размеры и характер разрушений уточняется.

Подробнее о том, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно узнать на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 564-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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