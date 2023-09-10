Російська армія атакувала Херсон: постраждала жінка
Вдень 10 вересня російська армія атакувала Херсон.
Як повідомили в Херсонській ОВА Близько 17:30 окупанти вдарили по Суворовському району міста.
– Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна херсонка. Їй на допомогу прямує швидка, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували Київську область ударними безпілотниками.
Після відбиття атаки мер Кличко повідомив, що в Києві було зафіксовано падіння уламків у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах. Четверо людей були поранені.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 564-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик