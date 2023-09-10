Російська армія атакувала Херсон: постраждала жінка

Вдень 10 вересня російська армія атакувала Херсон.

Як повідомили в Херсонській ОВА Близько 17:30 окупанти вдарили по Суворовському району міста.

– Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна херсонка. Їй на допомогу прямує швидка, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували Київську область ударними безпілотниками.

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Після відбиття атаки мер Кличко повідомив, що в Києві було зафіксовано падіння уламків у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах. Четверо людей були поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 564-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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