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РФ развернула на границе с Украиной почти полсотни Искандеров — Скибицкий

Іскандер
Фото: СБУ

Россия развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса Искандер вдоль границы Украины.

Об этом на встрече Ялтинской европейской стратегии рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, именно этим комплексом РФ нанесла удары 8 сентября, применив баллистические и крылатые ракеты.

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— Россия вдоль границы с Украиной на сегодня развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса Искандер. Именно этим комплексом (8 сентября, — Ред.) наносились удары. И баллистическими ракетами, и крылатыми ракетами также из комплекса Искандер. Таким образом, происходит методическое уничтожение прежде всего гражданских объектов нашего государства, — сказал Скибицкий.

Напомним, что утром 8 сентября войска РФ могли ударить по Кривому Рогу ракетой Искандер-К.

Война в Украине, Кривой Рог, Ракета, Ракетные удары России, Росія
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