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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ВСУ смогут применять истребители F-16 уже весной — Резников

F-16

Воздушные силы ВСУ начнут выполнять боевые задачи с помощью истребителей четвертого поколения F-16 уже весной.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью Укринформу.

— Я думаю, в следующем году, весной. Я имею в виду — уже в применении. Потому что сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые согласились обучать, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры, — сказал глава Минобороны Украины.

Говоря далее о предоставлении Украине F-16 Резников привел аллегорию с трилогией писателя Джона Р.Р. Толкина Властелин колец. Он задал вопрос, почему хоббиты не могли сесть на орлов и легко доставить кольцо на огненную гору?

— Да не могли на самом деле. Потому что это должно было быть: а) политическая воля о предоставлении орлов; б) получение согласования от “правительств орлиных государств”; в) надо было обеспечить подготовку орловодов, подготовить аэродром для них, специалистов, которые будут их обслуживать, кормить, заботиться об их гнездах; г) и весь этот период слышались аргументы от тех государств, которые имеют орлов: А зачем вам орлы, если вы и так неплохо отбиваетесь от Саурона, — сказал он.

Напомним, в августе представитель Пентагона Пэт Райдер сказал, что США будут обучать украинцев управлять истребителями F-16, а также обслуживать их.

Впоследствии он сообщил, что несколько украинских пилотов и десятки специалистов по техобслуживанию будут проходить обучение в 162-м тактическом подразделении ВВС Национальной гвардии США в Аризоне начиная с сентября.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, главной задачей F-16 будет защита внутри воздушного пространства Украины.

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Источник: Укринформ
Истребитель F-16, Истребители для Украины, Літаки, Алексей Резников
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