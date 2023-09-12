Россия 24 августа пыталась атаковать Калибрами гражданское судно в Черном море — Сунак
Российские войска 24 августа пытались нанести ракетный удар по гражданскому грузовому судну в Черном море.
Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, пишет Reuters.
— Благодаря рассекреченным разведданным мы знаем, что 24 августа российские военные нанесли удар несколькими ракетами по гражданскому грузовому судну в Черном море, — сказал глава британского правительства во время выступления в парламенте.
При этом в Министерстве иностранных дел Великобритании уточнили, что в сторону судна под флагом Либерии летели две крылатые ракеты Калибр, которые россияне запустили с ракетоносца Черноморского флота.
Их успешно сбили украинские системы противовоздушной обороны.
— Путин пытается выиграть войну, которую ему не выиграть, и эти атаки показывают, насколько он отчаялся. Нанося удары по грузовым судам и украинской инфраструктуре, Россия наносит ущерб остальному миру, — заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.
Ранее Риши Сунак заявлял, что разведка Британии будет отслеживать действия РФ в Черном море, чтобы оккупанты не могли атаковать гражданские суда.
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