Росія 24 серпня намагалася атакувати Калібрами цивільне судно в Чорному морі – Сунак

Російські війська 24 серпня намагалися завдати ракетного удару по цивільному вантажному судну в Чорному морі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, пише Reuters.

– Завдяки розсекреченим розвідданим ми знаємо, що 24 серпня російські військові завдали удару кількома ракетами по цивільному вантажному судну в Чорному морі, – сказав глава британського уряду під час виступу у парламенті.

При цьому в Міністерстві закордонних справ Великої Британії уточнили, що в бік судна під прапором Ліберії летіло дві крилаті ракети Калібр, які росіяни запустили з ракетоносця Чорноморського флоту.

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Їх успішно збили українські системи протиповітряної оборони.

– Путін намагається виграти війну, яку йому не виграти, і ці атаки показують, наскільки він зневірився. Наносячи удари по вантажних суднах і українській інфраструктурі, Росія завдає шкоди решті світу, – заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Раніше Ріші Сунак заявляв, що розвідка Британії відстежуватиме дії РФ у Чорному морі, щоб окупанти не могли атакувати цивільні судна.

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