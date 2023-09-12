Росія 24 серпня намагалася атакувати Калібрами цивільне судно в Чорному морі – Сунак
Російські війська 24 серпня намагалися завдати ракетного удару по цивільному вантажному судну в Чорному морі.
Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, пише Reuters.
– Завдяки розсекреченим розвідданим ми знаємо, що 24 серпня російські військові завдали удару кількома ракетами по цивільному вантажному судну в Чорному морі, – сказав глава британського уряду під час виступу у парламенті.
При цьому в Міністерстві закордонних справ Великої Британії уточнили, що в бік судна під прапором Ліберії летіло дві крилаті ракети Калібр, які росіяни запустили з ракетоносця Чорноморського флоту.
Їх успішно збили українські системи протиповітряної оборони.
– Путін намагається виграти війну, яку йому не виграти, і ці атаки показують, наскільки він зневірився. Наносячи удари по вантажних суднах і українській інфраструктурі, Росія завдає шкоди решті світу, – заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.
Раніше Ріші Сунак заявляв, що розвідка Британії відстежуватиме дії РФ у Чорному морі, щоб окупанти не могли атакувати цивільні судна.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик