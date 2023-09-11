В ISW объяснили, как осенняя погода может повлиять на украинское контрнаступление
В Украине холодная и сырая погода будет влиять на ход активных боевых действий, в частности, на темп, но бои не остановятся, как это было в первые 18 месяцев войны.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 10 сентября заявил, что у ВСУ есть еще от 30 до 45 дней благоприятной для боев погоды.
Но потом сезонные проливные дожди и вязкая грязь поздней осенью замедлят наземные передвижения и украинских и российских войск, а низкие температуры создадут целый ряд проблем с логистикой.
Хотя погодные условия однозначно повлияют на ход украинского контрнаступления, но, как отмечают аналитики, не остановят его.
Зимой на всей территории Украины зачастую сильные морозы, которые делают почву более благоприятной для механизированных маневренных боев.
Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление Сил обороны будет продолжаться и после наступления холодной и влажной погоды, даже если освобождать оккупированные территории станет труднее.
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