В ISW пояснили, як осіння погода може вплинути на український контрнаступ

В Україні холодна і сира погода впливатиме на перебіг активних бойових дій, зокрема на темп, але бої не зупиняться, як це було в перші 18 місяців війни.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Начальник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 10 вересня заявив, що у ЗСУ є ще від 30 до 45 днів сприятливої для боїв погоди.

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Але потім сезонні проливні дощі та в’язкий бруд пізньої осені сповільнять наземні пересування і українських, і російських військ, а низькі температури створять цілу низку проблем із логістикою.

Хоча погодні умови однозначно вплинуть на перебіг українського контрнаступу, але, як зазначають аналітики, не зупинять його.

Взимку на всій території України часто бувають сильні морози, які роблять ґрунт більш сприятливим для механізованих маневрових боїв.

Раніше очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що контрнаступ Сил оборони триватиме і після настання холодної та вологої погоди, навіть якщо звільняти окуповані території стане важче.

Джерело : ISW

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