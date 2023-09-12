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Юлия Соколова, редактор ленты

Более 70% европейцев поддерживают санкции против РФ, 57% – предоставление оружия Украине: опрос

Україна в ЄС, акція
Фото: Pexels

Большинство европейцев выступают за продолжение поддержки Украины и украинцев. Более 60% поддерживают интеграцию нашего государства в Евросоюз.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Евробарометр, который проводился в августе в странах-членах ЕС.

Так, 86% опрошенных одобряют продолжение гуманитарной поддержки для пострадавших от войны украинцев.

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Еще 77% согласны принимать в ЕС людей, спасающихся от полномасштабной агрессии РФ. А 71% поддерживают введение экономических санкций против России.

Около двух третей европейцев убеждены, что Евросоюз должен поддержать продвижение Украины путем европейской интеграции и ее интеграцию в единый европейский рынок (67% и 65% соответственно).

Кроме того, 65% опрошенных высказались за финансовую и экономическую поддержку Украины.

В то же время 57% считают, что Евросоюз должен и дальше поддерживать закупку и поставку военной техники для Украины, а также обучение украинских воинов.

Реагирование ЕС на энергетический кризис и войну

Отдельный блок вопросов касался реагирования Евросоюза на энергетический кризис, спровоцированный Россией.

Большинство европейцев (85%) заявили, что война РФ против Украины продемонстрировала необходимость лучше позаботиться об энергетической и экономической безопасности ЕС.

86% опрошенных назвали важными прошлогодние инициативы ЕС, ограничившие влияние удорожания энергоносителей на потребителей и компании. Столько же выступают за экономное потребление ресурсов.

Кроме того, 82% поддержали идею совместных закупок газа членами Евросоюза для безопасности поставок. В частности, 86% считают, что газовые хранилища в ЕС должны быть заполнены во избежание риска дефицита.

81% респондентов выступили за развитие партнерства в энергетической сфере с Великобританией, США, Японией, Австралией. А 80% поддерживают сокращение зависимости в энергетике от России и Китая.

85% выразили мнение, что Евросоюз должен стимулировать развитие “зеленых” технологий, а 79% – что нужно уменьшать объем потребления энергоносителей.

Что касается реагирования на войну, 75% опрошенных заявили, что из-за российской агрессии следует усиливать сотрудничество в военной сфере между странами-членами. А 71% – что нужно и дальше проявлять солидарность с Украиной.

75% респондентов считают, что ЕС должен финансировать совместные оборонные проекты.

Опрос о проблемах и приоритетах Евросоюза в 2023 году был проведен в 27 государствах-членах ЕС в период с 24 по 31 августа. В общей сложности были опрошены 26 514 граждан стран блока.

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Источник: Еврокомиссия
Європейський Союз, Война в Украине, Зброя для України, Опрос, Санкції проти Росії
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