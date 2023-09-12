Понад 70% європейців підтримують санкції проти РФ, 57% – надання зброї Україні: опитування

Більшість європейців виступають за продовження підтримки України та українців. Понад 60% підтримують інтеграцію нашої держави до Євросоюзу.

Про це свідчать дані соцопитування Євробарометр, яке проводилося в серпні в країнах-членах ЄС.

Так, 86% опитаних схвалюють продовження гуманітарної підтримки для постраждалих від війни українців.

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Ще 77% згодні приймати в ЄС людей, які рятуються від повномасштабної агресії РФ. А 71% підтримують запровадження економічних санкцій проти Росії.

Близько двох третин європейців переконані, що Євросоюз має підтримати просування України шляхом європейської інтеграції та її інтеграцію до єдиного європейського ринку (67% та 65% відповідно).

Крім того, 65% опитаних висловилися за фінансову та економічну підтримку України.

Водночас 57% вважають, що Євросоюз має і далі підтримувати закупівлю та постачання військової техніки для України, а також навчання українських воїнів.

Реагування ЄС на енергетичну кризу та війну

Окремий блок запитань стосувався реагування Євросоюзу на енергетичну кризу, спровоковану Росією.

Більшість європейців (85%) заявили, що війна РФ проти України продемонструвала необхідність краще подбати про енергетичну та економічну безпеку ЄС.

86% опитаних назвали важливими минулорічні ініціативи ЄС, які мали обмежити вплив здорожчання енергоносіїв на споживачів і компанії. Стільки ж виступають за ощадливе споживання ресурсів.

Крім того, 82% підтримали ідею спільних закупівель газу членами Євросоюзу для безпеки постачань. Зокрема, 86% вважають, що газові сховища в ЄС мають бути заповнені, щоб уникнути ризику дефіциту.

81% респондентів виступили за розбудову партнерства в енергетичній сфері із Великою Британією, США, Японією, Австралією. А 80% підтримують скорочення залежності в енергетиці від Росії та Китаю.

85% висловили думку, що Євросоюз має стимулювати розвиток “зелених” технологій, а 79% – що потрібно зменшувати обсяги споживання енергоносіїв.

Що стосується реагування на війну, 75% опитаних заявили, що через російську агресію потрібно посилювати співпрацю у військовій сфері між країнами-членами. А 71% – що потрібно і далі виявляти солідарність з Україною.

75% респондентів вважають, що ЄС має фінансувати спільні оборонні проєкти.

Опитування про проблеми та пріоритети Євросоюзу в 2023 році було проведено у 27 державах-членах ЄС у період з 24 по 31 серпня. Загалом були опитані 26 514 громадян країн блоку.

Джерело : Єврокомісія

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