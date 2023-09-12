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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Украину из трех оккупированных областей вернули еще 13 детей — Кулеба

В Украину из трех оккупированных областей вернули еще 13 детей — Кулеба

12 сентября Save Ukraine в рамках 11 спасательной миссии вернула еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины и Запорожской области.

Об этом сообщил исполнительный директор организации Save Ukraine, экс-уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

— Всего по результатам 11 спасательных миссий мы вернули в Украину 176 детей, — рассказал Кулеба.

Видео возвращения детей в Украину обнародовали на Facebook фонда Save Ukraine.

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Кулеба отметил, что мама прятала Олесю от оккупационных властей и односельчан целый год, чтобы никто не узнал, что девочка живет с ней и не заставил учиться в российской школе.

Никиту, Сашу и Андрея родители отвезли к бабушке и дедушке на левый берег, где на тот момент было безопаснее. Но после деоккупации Правобережья семья оказалась разорванной. Родители ждали освобождения населенного пункта, чтобы забрать детей, но поняли, что это будет не скоро.

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Разведенные родители Полины, Тараса и Матвея после начала полномасштабной войны заняли разные позиции: мама переживала за Украину, а папа стал пророссийским. И именно муж запретил вывозить детей с территории России. Там, в оккупации, детей заставляли ходить в российскую школу и угрожали маме лишить ее родительских прав.

— Спасти этих детей из оккупации — задача со звездочкой. Но наша команда Save Ukraine справилась. Потому что самое важное — вернуть детей в Украину, на свободу, чтобы дать им возможность жить в свободной, счастливой стране, — добавили в Save Ukraine.

Фото: скрин из видео Save Ukraine

Война в Украине, Російська агресія
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