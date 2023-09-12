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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

В Україну з трьох окупованих областей повернули ще 13 дітей – Кулеба

В Україну з трьох окупованих областей повернули ще 13 дітей – Кулеба

12 вересня Save Ukraine у рамках 11 рятувальної місії повернула ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області.

Про це повідомив виконавчий директор організації Save Ukraine, ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

– Всього за результатами 11 рятувальних місій ми повернули в Україну 176 дітей, — розповів Кулеба.

Відео повернення дітей в Україну оприлюднили на Facebook фонду Save Ukraine.

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Кулеба зазначив, що мама ховала Олесю від окупаційної влади та односельчан цілий рік, аби ніхто не дізнався, що дівчинка живе з нею й не примусив навчатися у російській школі.

Микиту, Сашка й Андрія батьки відвезли до бабусі й дідуся на лівий берег, де на той момент було безпечніше. Але після деокупації Правобережжя сім’я опинилася розірваною. Батьки чекали звільнення населеного пункту, щоб забрати дітей, але зрозуміли, що це буде не скоро.

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Розлучені батьки Поліни, Тараса й Матвія після початку повномасштабної війни зайняли різні позиції: мама переживала за Україну, а тато став проросійським. І саме чоловік заборонив вивозити дітей з території Росії. Там, в окупації, дітей примушували ходити у російську школу й погрожували мамі позбавити її батьківських прав.

– Врятувати цих дітей з окупації — завдання з зірочкою. Але наша команда Save Ukraine впоралася. Бо найважливіше — повернути дітей в Україну, на свободу, щоб дати їм можливість жити у вільній, щасливій країні, — додали у Save Ukraine.

Фото: скрін з відео Save Ukraine

Війна в Україні, Російська агресія
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