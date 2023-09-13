Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Могут ли лицу с инвалидностью вручить повестку — ответ эксперта
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Уникальная операция в Черном море: Украина вернула под контроль “вышки Бойко”
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В ГУР подтвердили поражение двух кораблей РФ в оккупированном Крыму

Андрій Юсов - представник ГУР
Фото: УНИАН

В результате утренней атаки в оккупированном Севастополе повреждены два российских корабля.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире канала Freedom.

— Можем подтвердить: минус один большой десантный корабль и минус одна подлодка. Дальше будет, — сказал он.

По словам Юсова, плановая работа по демилитаризации российских оккупантов и освобождению украинского полуострова продолжается.

Сейчас смотрят

13 сентября в Севастополе прогремели взрывы, загорелся морской завод.

Читайте также
Потери РФ в войне против Украины уже превысили 270 тыс. – Генштаб ВСУ
Бої на фронті

Андрій Юсов, Война в Украине, Крым, Разведка, Севастополь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
С 13 сентября Эстония запретила въезд автомобилей с номерами РФ
автомобілі на російських номерах
Удар по десантному кораблю и подлодке РФ: что известно
Великий десантний корабель Мінськ флоту РФ
Могут ли лицу с инвалидностью вручить повестку — ответ эксперта
Особа з інвалідінстю
С начала полномасштабного вторжения РФ без родительской опеки остались более 10 тыс. детей — Лубинец
діти війна
Почему РФ раньше перебросила в Украину новую армию — объяснение разведки Британии
російські солдати
Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Как готовиться к блекаутам: советы экспертов
В ГУР подтвердили поражение двух кораблей РФ в оккупированном Крыму
Украина отказалась от российского ядерного топлива: чем его заменят
В ГУР подтвердили поражение двух кораблей РФ в оккупированном Крыму
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (12.09.2023)
В ГУР подтвердили поражение двух кораблей РФ в оккупированном Крыму
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (11.09.2023)
В ГУР подтвердили поражение двух кораблей РФ в оккупированном Крыму
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь