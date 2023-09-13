В ГУР подтвердили поражение двух кораблей РФ в оккупированном Крыму
В результате утренней атаки в оккупированном Севастополе повреждены два российских корабля.
Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире канала Freedom.
— Можем подтвердить: минус один большой десантный корабль и минус одна подлодка. Дальше будет, — сказал он.
По словам Юсова, плановая работа по демилитаризации российских оккупантов и освобождению украинского полуострова продолжается.
13 сентября в Севастополе прогремели взрывы, загорелся морской завод.
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко