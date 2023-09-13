У ГУР підтвердили ураження двох кораблів РФ в окупованому Криму
В результаті ранкової атаки в окупованому Севастополі пошкоджено два російські кораблі.
Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в етері каналу Freedom.
– Можемо підтвердити: мінус один великий десантний корабель та мінус один підводний човен. Далі буде, – сказав він.
За словами Юсова, планова робота з демілітаризації російських окупантів та звільнення українського півострова триває.
13 вересня у Севастополі пролунали вибухи, загорівся морський завод.
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко