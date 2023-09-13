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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У ГУР підтвердили ураження двох кораблів РФ в окупованому Криму

Андрій Юсов - представник ГУР
Фото: УНІАН

В результаті ранкової атаки в окупованому Севастополі пошкоджено два російські кораблі.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в етері каналу Freedom.

– Можемо підтвердити: мінус один великий десантний корабель та мінус один підводний човен. Далі буде, – сказав він.

За словами Юсова, планова робота з демілітаризації російських окупантів та звільнення українського півострова триває.

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13 вересня у Севастополі пролунали вибухи, загорівся морський завод.

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Андрій Юсов, Війна в Україні, Крим, Розвідка, Севастополь
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