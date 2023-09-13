РФ нацелена на длительную войну, нам следует быть готовыми – начальник Генштаба Британии

Российская Федерация тратит около трети своих расходов на оборонные нужды и войну против Украины, поэтому Великобритании нужно быть готовой к вероятным последствиям.

Об этом говорится в заявлении начальника Генерального штаба Великобритании Патрика Сандерса.

Он отметил, что после вторжения в Украину, Россия становится все более изолированной, и мир устал от дезинформационного нарратива Кремля. По его словам, война продемонстрировала неповиновение Украины, единство НАТО и стала мощным катализатором изменений, которые ощущались уже в 2021 году.

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Сандерс также напомнил, что Великобритания обеспечивает украинцев боевой техникой и другой поддержкой.

— Но здесь нет места для самоуспокоения. Тяжелое, но упорное украинское контрнаступление продолжается, и мы должны сделать все, чтобы украинская храбрость, самопожертвование и мастерство, сопровождались нашей постоянной коллективной приверженностью, — сказал Патрик Сандерс.

Он отметил, что правительство России сегодня направляет на оборону около трети своих расходов, что свидетельствует о подготовке Кремля к длительной войне против Украины. С учетом этого факта, полагает военачальник, Великобритания должна быть готова ко всем последствиям.

Напомним, Украина получит от Великобритании бронированные разведывательные машины Scimitar Mk2 после подготовки специалистами немецкого концерна Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Также Великобритания планирует предоставить кредитные гарантии на сумму £192 млн (€225 млн) для укрепления энергетической безопасности Украины. Помощь должна освободить Украину от ядерных услуг и ядерного топлива из России.

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