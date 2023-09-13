Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Могут ли лицу с инвалидностью вручить повестку — ответ эксперта
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Уникальная операция в Черном море: Украина вернула под контроль “вышки Бойко”
Мир
Валерий Савицкий, редактор ленты

РФ нацелена на длительную войну, нам следует быть готовыми – начальник Генштаба Британии

Патрік Сандерс, начальник Генштабу Британії
Фото: Getty Images

Российская Федерация тратит около трети своих расходов на оборонные нужды и войну против Украины, поэтому Великобритании нужно быть готовой к вероятным последствиям.

Об этом говорится в заявлении начальника Генерального штаба Великобритании Патрика Сандерса.

Он отметил, что после вторжения в Украину, Россия становится все более изолированной, и мир устал от дезинформационного нарратива Кремля. По его словам, война продемонстрировала неповиновение Украины, единство НАТО и стала мощным катализатором изменений, которые ощущались уже в 2021 году.

Сейчас смотрят

Сандерс также напомнил, что Великобритания обеспечивает украинцев боевой техникой и другой поддержкой.

— Но здесь нет места для самоуспокоения. Тяжелое, но упорное украинское контрнаступление продолжается, и мы должны сделать все, чтобы украинская храбрость, самопожертвование и мастерство, сопровождались нашей постоянной коллективной приверженностью, — сказал Патрик Сандерс.

Он отметил, что правительство России сегодня направляет на оборону около трети своих расходов, что свидетельствует о подготовке Кремля к длительной войне против Украины. С учетом этого факта, полагает военачальник, Великобритания должна быть готова ко всем последствиям.

Напомним, Украина получит от Великобритании бронированные разведывательные машины Scimitar Mk2 после подготовки специалистами немецкого концерна Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Также Великобритания планирует предоставить кредитные гарантии на сумму £192 млн (€225 млн) для укрепления энергетической безопасности Украины. Помощь должна освободить Украину от ядерных услуг и ядерного топлива из России.

Читайте также
70 боевых машин и боеприпасы для Challenger 2: Британия объявила о новом пакете помощи Украине
Зеленський та Сунак на саміті НАТО у Вільнюсі

Война в Украине, Великобритания, Патрік Сандерс, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Умеров и министр обороны Канады обсудили военную поддержку Украины
Рустем Умєров
Восстановлению не подлежат: Юсов о пораженных в Севастополе кораблях РФ
РФ нацелена на длительную войну, нам следует быть готовыми – начальник Генштаба Британии
Меньше, чем до войны: Игнат об информации относительно увеличения выпуска ракет Россией
Ракета, пуск ракети
Продолжаются бои, но есть продвижение: Маляр о ситуации на Юге и штурмах россиян на Востоке
РФ нацелена на длительную войну, нам следует быть готовыми – начальник Генштаба Британии
С июля Россия уничтожила 280 тыс. тонн украинского зерна – FT
РФ нацелена на длительную войну, нам следует быть готовыми – начальник Генштаба Британии

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.09.2023)
РФ нацелена на длительную войну, нам следует быть готовыми – начальник Генштаба Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.09.2023)
РФ нацелена на длительную войну, нам следует быть готовыми – начальник Генштаба Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (13.09.2023)
РФ нацелена на длительную войну, нам следует быть готовыми – начальник Генштаба Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (13.09.2023)
РФ нацелена на длительную войну, нам следует быть готовыми – начальник Генштаба Британии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь