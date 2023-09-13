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Максим Зайченко

Есть продвижение: ВСУ зачищают Клищеевку в Донецкой области

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные продвигаются в районе Клещиевке Донецкой области, что на юге от Бахмута. Там продолжаются боевые действия.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Стоит отметить, что аналитики DeepState перед этим информировали, что украинские Силы обороны зачищают Клещиевку от российских сил.

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— Однако, еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию, продолжаются боевые действия. Кроме этого имеем успехи в направлении населенного пункта Андреевка, Бахмут и Курдюмовка, — сказал Евлаш.

Напомним, что в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины имеют успехи в продвижении в районе Работино на южном фронте.

Война в Украине, Донецкая область
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