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Максим Зайченко

Є просування: ЗСУ зачищають Кліщіївку на Донеччині

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові просуваються у районі Кліщіївки Донецької області, що на півдні від Бахмута. Там продовжуються бойові дії.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Варто зазначити, що аналітики DeepState перед цим інформували, що українські Сили оборони зачищають Кліщіївку від російських сил.

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– Проте, ще зарано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію, тривають бойові дії. Окрім цього маємо успіхи в напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут та Курдюмівка, – сказав Євлаш.

Нагадаємо, що у Генштабі повідомили, що Сили оборони України мають успіхи у просуванні в районі Роботиного на південному фронті.

Війна в Україні, Донецька область
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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