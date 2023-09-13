Є просування: ЗСУ зачищають Кліщіївку на Донеччині

Українські військові просуваються у районі Кліщіївки Донецької області, що на півдні від Бахмута. Там продовжуються бойові дії.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Варто зазначити, що аналітики DeepState перед цим інформували, що українські Сили оборони зачищають Кліщіївку від російських сил.

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– Проте, ще зарано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію, тривають бойові дії. Окрім цього маємо успіхи в напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут та Курдюмівка, – сказав Євлаш.

Нагадаємо, що у Генштабі повідомили, що Сили оборони України мають успіхи у просуванні в районі Роботиного на південному фронті.

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