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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Появились первые фото разрушенных кораблей РФ в результате удара ВСУ

севастополь
Фото: Pixabay

В социальных сетях появились первые фото разрушенных российских кораблей в результате удара ВСУ по порту во временно оккупированном Севастополе.

На кадрах можно увидеть, что, вероятно, российский большой корабль Минск получил значительные разрушения.

В Минобороны РФ подтвердили информацию о попадании в два корабля. Там также заявили, что планируют полностью восстановить их в ближайшее время.

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13 сентября после ряда взрывов разразился масштабный пожар на Севастопольском морском заводе.

В Минобороны России заявили, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили семь из десяти крылатых ракет, летевших в сторону завода. Три несбитых ракеты повредили два находившихся на ремонте корабля.

Черноморский флот РФ, убеждают в Минобороны РФ, пытались атаковать и три безэкипажных катера. Но их всех якобы ликвидировал патрульный корабль Василий Быков.

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ВСУ, Корабель, Крым, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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