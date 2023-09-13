З’явились перші фото зруйнованих кораблів РФ внаслідок удару ЗСУ

У соціальних мережах з’явились перші фото зруйнованих російських кораблів внаслідок удару ЗСУ по порту в тимчасово окупованому Севастополі.

На кадрах можна побачити, що, ймовірно, російський великий корабель Мінськ зазнав значних руйнувань.

У Міноборони РФ підтвердили інформацію про влучання у два кораблі. Там також заявили, що планують повністю відновити їх найближчим часом.

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Нагадаємо, 13 вересня після низки вибухів спалахнула масштабна пожежа на Севастопольському морському заводі.

У Міноборони Росії заявили, що сили протиповітряної оборони буцімто знищили сім із десяти крилатих ракет, які летіли в бік заводу. Три незбиті ракети пошкодили два кораблі, що перебували на ремонті.

Чорноморський флот РФ, переконують у Міноборони РФ, намагались атакувати й три безекіпажні катери. Але їх усіх буцімто ліквідував патрульний корабель Василь Биков.

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