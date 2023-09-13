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Валентина Чорна, редактор ленты

Восстановлению не подлежат: Юсов о пораженных в Севастополе кораблях РФ

Восстановлению не подлежат: Юсов о пораженных в Севастополе кораблях РФ
Фото: Getty Images

Большой российский десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону, которые были поражены во время ночной атаки в Севастополе, скорее всего, не подлежат восстановлению.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Ну, это значительные поражения. Можно сейчас говорить о том, что, с большой вероятностью, восстановлению не подлежат, — сказал он.

Юсов назвал поражение российских кораблей в Севастополе “хорошими новостями” для украинских граждан и Сил безопасности и обороны.

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Напомним, ночью 13 сентября после ряда взрывов вспыхнул масштабный пожар на Севастопольском морском заводе во временно оккупированном Крыму.

Впоследствии Минобороны РФ подтвердило повреждение двух своих кораблей.

По данным украинской разведки, речь идет о российском большом десантном корабле Минск и подводной лодке Ростов-на-Дону.

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Андрій Юсов, Война в Украине, Крым, Разведка, Російська агресія, Севастополь
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