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Валерий Савицкий, редактор ленты

Обнародованы спутниковые снимки последствий атаки ВСУ на субмарину и корабль РФ в Севастополе

Ракети Storm Shadow/SCALP-EG
Фото: Getty Images

Последствия украинской атаки на Севастопольский морской завод зафиксировали на спутниковых снимках.

Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

На снимках с сервиса Planet.com заметна разница между бухтой 12 и 13 сентября.

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Фото: Радио Свобода

Напомним, ночью 13 сентября на Севастопольском морском заводе во временно оккупированном Крыму после ряда взрывов вспыхнул масштабный пожар.

Впоследствии Минобороны РФ подтвердило повреждение двух своих кораблей.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что взрывами были повреждены подводная лодка Ростов-на-дону (проект 636) и уничтожен большой десантный корабль Минск (проект 775), которые находились в сухом доке судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе.

Телесеть Sky News сообщила, что российские суда были поражены с помощью британских крылатых ракет Storm Shadow.

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Война в Украине, ВСУ, Корабель, Севастополь, субмарина
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