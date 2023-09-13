Обнародованы спутниковые снимки последствий атаки ВСУ на субмарину и корабль РФ в Севастополе

Последствия украинской атаки на Севастопольский морской завод зафиксировали на спутниковых снимках.

Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

На снимках с сервиса Planet.com заметна разница между бухтой 12 и 13 сентября.

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Напомним, ночью 13 сентября на Севастопольском морском заводе во временно оккупированном Крыму после ряда взрывов вспыхнул масштабный пожар.

Впоследствии Минобороны РФ подтвердило повреждение двух своих кораблей.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что взрывами были повреждены подводная лодка Ростов-на-дону (проект 636) и уничтожен большой десантный корабль Минск (проект 775), которые находились в сухом доке судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе.

Телесеть Sky News сообщила, что российские суда были поражены с помощью британских крылатых ракет Storm Shadow.

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