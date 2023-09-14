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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Байден назначил спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины

Байден назначил спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины
Фото: Getty Images

Пенни Прицкер стала специальным представителем Соединенных Штатов в Украине, которая будет отвечать за вопросы экономического восстановления государства.

Соответствующее решение принял президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Пенни Прицкер происходит из семьи, которая эмигрировала из Украины в Штаты в XIX веке. Сама же американка является госслужащей с опытом, а в прошлом занимала должность главы Минторговли.

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— Прицкер как спецпредставитель принесет на эту должность свой многолетний опыт и экспертность. Работая во взаимодействии с властями Украины, нашими союзниками и партнерами, международными финансовыми учреждениями и частным сектором, она станет драйвером усилий США для восстановления украинской экономики. Это будет включать мобилизацию государственных и частных инвестиций, определение приоритетов для доноров, работу над открытием экспортных рынков и предприятий, которые закрылись из-за варварских российских атак и разрушений, — заявил Джо Байден.

Новоназначенная спецпредставитель США будет работать с международными партнерами Украины, в частности с государствами Группы семи (G7), чтобы действия партнеров Украины смогли быть синхронизированы. Ожидается, что 64-летняя госпожа Прицкер будет поощрять проинвестиционные стратегии в Украине, а также привлекать государственные и частные инвестиции из других стран, сообщил NYT высокопоставленный чиновник Белого дома, который говорил на условиях анонимности, поскольку назначение еще не было официально объявлено.

Она планирует посетить Украину в ближайшие недели, чтобы начать оценивать состояние ее экономики и встретиться с политическими и деловыми лидерами.

— Спецпредставитель Прицкер поможет правительству Украины внедрять реформы, необходимые для усиления экономики, а также будет работать с Украиной, чтобы помочь гарантировать, что когда Украина начнет восстановление, она восстановится сильнее, — добавил Байден.

Президент США напомнил, что Америка продолжит неизменно помогать Украине защищать свою свободу.

Прицкер будет работать в Государственном департаменте США, подчиняясь государственному секретарю Энтони Блинкену.

Что известно о Прицкер

Пенни Прицкер происходит из известной чикагской семьи, которая имеет свою бизнес-империю и многолетнее влияние в Демократической партии. Ее брат, Джей Би Прицкер, является губернатором штата Иллинойс от Демократической партии. Их отец, Дональд, был соучредителем гостиничной компании Hyatt.

Сама же Прицкер основала несколько собственных бизнес-компаний, а на посту министра торговли президента Барака Обамы в 2013-2017 годах была известна своими тесными отношениями с бизнес-лидерами по всей Америке. Она также является членом правления Microsoft и бывшим председателем Фонда Карнеги за международный мир.

В прошлом Прицкер заявляла, что знает Джо Байдена более 20 лет.

В своем заявлении госпожа Прицкер отметила, что на посту министра торговли она “работала с украинским правительством над продвижением реформ, привлечением частного сектора и координацией действий с правительствами стран-партнеров — деятельность, которую я также буду продолжать на этой должности”.

Она добавила, что ее интерес к Украине имеет личное измерение: семья госпожи Прицкер в конце 1800-х годов сбежала от преследований с территории современной Украины, подконтрольной царской России, и она чувствует связь с этой страной.

Как министр торговли США, она несколько раз посещала Киев, в том числе для того, чтобы объявить о предоставлении американской кредитной гарантии для украинского правительства на сумму $1 млрд. За год до этого она посетила село, где жили ее предки.

На пресс-конференции во время визита в Киев в 2014 году она заявила, что Украине необходимо провести “огромное количество реформ, чтобы экономика стала более открытой для прямых иностранных инвестиций”.

Также Прицкер является одной из сотен граждан США, которых Кремль в мае внес в санкционный список, запретив им въезд в Россию. В Кремле тогда не указывали конкретных причин такого шага.

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Источник: White House, NYT
Война в Украине, Джо Байден, Экономика Украины, США
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