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Ночная атака Шахедами: силы ПВО сбили 17 из 22 дронов

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на четверг, 14 сентября, РФ атаковала Украину несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Российские войска запускали дроны с трех направлений: мыс Чауда, Ейск, Курск.

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Всего зафиксировано пуски 22 беспилотников в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожено 17 из 22 вражеских БпЛА Shahed-136/131.

Ранее в ISW сообщили, что 13 сентября на фоне продолжающегося контрнаступления Силы обороны продвинулись на западе Запорожской области и в районе Бахмута Донецкой области.

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Источник: Воздушные силы ВСУ
Shahed, Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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