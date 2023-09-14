Ночная атака Шахедами: силы ПВО сбили 17 из 22 дронов
В ночь на четверг, 14 сентября, РФ атаковала Украину несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Российские войска запускали дроны с трех направлений: мыс Чауда, Ейск, Курск.
Всего зафиксировано пуски 22 беспилотников в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожено 17 из 22 вражеских БпЛА Shahed-136/131.
Ранее в ISW сообщили, что 13 сентября на фоне продолжающегося контрнаступления Силы обороны продвинулись на западе Запорожской области и в районе Бахмута Донецкой области.
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