Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Уникальная операция в Черном море: Украина вернула под контроль “вышки Бойко”
Пожар и разбитые дома: что известно о ночном обстреле Кривого Рога
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 14.09.2023 — ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Карта боевых действий в Украине на 16.09.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 14 сентября 2023 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Сейчас смотрят

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Война в Украине, Карта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Евпатории ночью прогремели взрывы: россияне говорят об атаке дронов
Вибух
Предварительно, работает ПВО: в Запорожье прогремели взрывы
Атака дронів
Взрывы в Кривом Роге: Воздушные силы предупреждают об угрозе БПЛА
Дрони Shahed
Угроза атаки дронами: в Днепре прогремели взрывы
Карта боевых действий на 14.09.2023 — ситуация на фронте
МИД Румынии вызывает посла РФ и консультируется с НАТО из-за новых обломков дрона
Румунія

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.09.2023)
Карта боевых действий на 14.09.2023 — ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.09.2023)
Карта боевых действий на 14.09.2023 — ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (13.09.2023)
Карта боевых действий на 14.09.2023 — ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (13.09.2023)
Карта боевых действий на 14.09.2023 — ситуация на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь