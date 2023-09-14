Нічна атака Шахедами: сили ППО збили 17 з 22 дронів

У ніч на четвер, 14 вересня, РФ атакувала Україну кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Російські війська запускали дрони із трьох напрямків: мис Чауда, Єйськ, Курськ.

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Усього зафіксовано пуски 22 безпілотників у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих БпЛА Shahed-136/131.

Раніше у ISW повідомили, що 13 вересня на тлі контрнаступу Сили оборони просунулися на заході Запорізької області та в районі Бахмута Донецької області.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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