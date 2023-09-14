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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Нічна атака Шахедами: сили ППО збили 17 з 22 дронів

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на четвер, 14 вересня, РФ атакувала Україну кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Російські війська запускали дрони із трьох напрямків: мис Чауда, Єйськ, Курськ.

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Усього зафіксовано пуски 22 безпілотників у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих БпЛА Shahed-136/131.

Раніше у ISW повідомили, що 13 вересня на тлі контрнаступу Сили оборони просунулися на заході Запорізької області та в районі Бахмута Донецької області.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Shahed, Війна в Україні, Дрони, Повітряні сили України
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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