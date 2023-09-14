Нічна атака Шахедами: сили ППО збили 17 з 22 дронів
У ніч на четвер, 14 вересня, РФ атакувала Україну кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Російські війська запускали дрони із трьох напрямків: мис Чауда, Єйськ, Курськ.
Усього зафіксовано пуски 22 безпілотників у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих БпЛА Shahed-136/131.
Раніше у ISW повідомили, що 13 вересня на тлі контрнаступу Сили оборони просунулися на заході Запорізької області та в районі Бахмута Донецької області.
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