РФ хочет организовать оперативную паузу на 5 месяцев на фронте — Подоляк
Россия стремится организовать оперативную паузу минимум до 5 месяцев и использует для этого все ресурсы.
Об этом в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Основная задача России сегодня — организовать оперативную паузу на 4-5 месяцев (минимум), резко снизив интенсивность боевых действий, остановив наступательные операции Украины и прекратив обстрелы/разрушения ее тыловых баз, — пишет Подоляк.
Он отметил, что пауза оккупантам нужна для:
- перевооружения армии;
- дополнительной мобилизации;
- обучения;
- организации новой логистики;
- развертывания дополнительных военных производственных мощностей;
- формирования “коалиции уставших от войны” для давления на общества в разных странах.
— Для этого используются все ресурсы — информационные, дипломатические, кулуарные, лоббистские. Однако любая “пауза в интересах России” на самом деле неизбежно приведет к дальнейшей эскалации, — сказал Подоляк.
Советник напомнил о том, что только военное поражение РФ на оккупированных территориях приведет к миру.
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