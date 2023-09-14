РФ хочет организовать оперативную паузу на 5 месяцев на фронте — Подоляк

Россия стремится организовать оперативную паузу минимум до 5 месяцев и использует для этого все ресурсы.

Об этом в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Основная задача России сегодня — организовать оперативную паузу на 4-5 месяцев (минимум), резко снизив интенсивность боевых действий, остановив наступательные операции Украины и прекратив обстрелы/разрушения ее тыловых баз, — пишет Подоляк.

Он отметил, что пауза оккупантам нужна для:

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перевооружения армии;

дополнительной мобилизации;

обучения;

организации новой логистики;

развертывания дополнительных военных производственных мощностей;

формирования “коалиции уставших от войны” для давления на общества в разных странах.

— Для этого используются все ресурсы — информационные, дипломатические, кулуарные, лоббистские. Однако любая “пауза в интересах России” на самом деле неизбежно приведет к дальнейшей эскалации, — сказал Подоляк.

Советник напомнил о том, что только военное поражение РФ на оккупированных территориях приведет к миру.

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