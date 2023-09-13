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В Кремле опасаются реакции россиян на новую волну мобилизации — ISW

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

В РФ не могут определиться с проведением новой волны мобилизации из-за опасений негативных реакций среди населения.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

Российские инсайдерские источники утверждают, что ближайшее окружение Кремля снова активно обсуждает необходимость и подготовку ко второй волне мобилизации резервистов накануне полугодового осеннего призыва, который начинается 1 октября.

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Российский Telegram-канал, который якобы имеет связи с российскими источниками безопасности, заявил, что отдельные российские чиновники “серьезно” готовятся ко второй волне мобилизации резервов и надеются провести очередную волну мобилизации осенью.

В Институте указывают на важность учитывать разницу между:

  • обычным в РФ полугодовым призывом на военную службу,
  • крупномасштабной мобилизацией резервов, как прошлой осенью, когда могли набрать около 300 тыс. резервистов,
  • “скрытой мобилизацией”, которая приводит к привлечению резервистов в меньшем количестве, но в течение длительного времени,
  • а также различными попытками побудить или заставить россиян подписать якобы добровольные контракты с российскими военными.

Так, канал утверждает, что российские чиновники хотят мобилизовать от 170 тыс. до 175 тыс. резервистов и перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября, чтобы обеспечить процессы мобилизации резервистов, одновременно проводя “контрактную мобилизацию” для набора дополнительных 130 тыс. человек на контрактную службу с использованием принудительных мер.

Также в сообщении говорится о том, что группа “силовиков-ястребов” предлагает более жесткие меры по мобилизации резерва, такие как ограничения для определенных лиц в получении отсрочки от мобилизации, что вызвало серьезные разногласия с чиновниками в администрации российского диктатора Владимира Путина.

По данным канала, Кремль опасается реакции на такие меры со стороны других российских чиновников и российского общества в целом.

В то же время аналитики ISW отмечают, что эти планы, предложения и разногласия не являются новыми и не указывают на то, что Путин в конце концов решил провести вторую волну мобилизации резервов в ближайшем будущем.

Ранее наблюдался рост дискуссий о подготовке к мобилизации и спекуляций накануне весеннего призывного цикла в начале 2023 года. Отдельные российские чиновники также предлагали более радикальные мобилизационные меры, которые так и не были реализованы.

Кроме того, Путин также очертил темпы набора российских контрактников, отвечая на вопрос о возможной второй волне мобилизации резервов на Восточном экономическом форуме 12 сентября.

— Ответ Путина не обязательно является информационным поводом для того, чтобы подготовить российское общество к недобровольной мобилизации, зато он может свидетельствовать о его приверженности к практике продолжающейся “скрытой мобилизации”. Любая новая волна мобилизации резервов зависит от Путина, — добавляют в Институте изучения войны.

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мобілізація в РФ

Источник: ISW
Война в Украине, мобілізація, Росія
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