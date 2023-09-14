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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

РФ хоче організувати оперативну паузу на 5 місяців на фронті – Подоляк

РФ хоче організувати оперативну паузу на 5 місяців на фронті – Подоляк
Фото: УНІАН

Росія прагне організувати оперативну паузу щонайменше до 5 місяців і використовує для цього усі ресурси.

Про це у Twitter заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Основне завдання Росії сьогодні – організувати оперативну паузу на 4-5 місяців (мінімум), різко знизивши інтенсивність бойових дій, зупинивши наступальні операції України та припинивши обстріли/руйнування її тилових баз, – пише Подоляк.

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Він зауважив, що пауза окупантам потрібна для:

  • переозброєння армії;
  • додаткової мобілізації;
  • навчання;
  • організації нової логістики;
  • розгортання додаткових військових виробничих потужностей;
  • формування “коаліції втомлених війною” для тиску на суспільства в різних країнах.

– Для цього використовуються всі ресурси – інформаційні, дипломатичні, кулуарні, лобістські… Однак будь-яка “пауза в інтересах Росії” насправді неминуче призведе до подальшої ескалації, – сказав Подоляк.

Радник нагадав про те, що лише військова поразка РФ на окупованих територіях призведе до миру.

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Війна в Україні, Михайло Подоляк, Росія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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