РФ хоче організувати оперативну паузу на 5 місяців на фронті – Подоляк
Росія прагне організувати оперативну паузу щонайменше до 5 місяців і використовує для цього усі ресурси.
Про це у Twitter заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
– Основне завдання Росії сьогодні – організувати оперативну паузу на 4-5 місяців (мінімум), різко знизивши інтенсивність бойових дій, зупинивши наступальні операції України та припинивши обстріли/руйнування її тилових баз, – пише Подоляк.
Він зауважив, що пауза окупантам потрібна для:
- переозброєння армії;
- додаткової мобілізації;
- навчання;
- організації нової логістики;
- розгортання додаткових військових виробничих потужностей;
- формування “коаліції втомлених війною” для тиску на суспільства в різних країнах.
– Для цього використовуються всі ресурси – інформаційні, дипломатичні, кулуарні, лобістські… Однак будь-яка “пауза в інтересах Росії” насправді неминуче призведе до подальшої ескалації, – сказав Подоляк.
Радник нагадав про те, що лише військова поразка РФ на окупованих територіях призведе до миру.
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