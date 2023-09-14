В Крыму оккупанты перебрасывают военную технику на материковую Украину — партизаны
На железнодорожной станции временно оккупированного Джанкоя партизаны заметили военную технику РФ, которая, вероятно, идет на материковую Украину. В частности, враг перемещает старые грузовые автомобили и гусеничную технику.
Об этом в Telegram информирует партизанское движение АТЕШ.
— Наш агент сообщает, что на железнодорожной станции Джанкой находится склад российской военной техники. Направляется, видимо, в сторону материковой Украины, — сообщает АТЕШ.
Речь идет о грузовых автомобилях, закрытых вагонах и крытой гусеничной технике. Партизаны отмечают, что эта техника уже старая и очевидно может выйти из строя в любой момент.
— Из-за значительных потерь в технике рашисты вынуждены расконсервировать старый хлам. Они сажают своих военных на технику, которая с большим шансом сломается в самый неподходящий для них момент. Но рашисты не ценят жизнь, даже своих людей, — говорят партизаны.
Фото: АТЕШ
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