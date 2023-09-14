У Криму окупанти перекидають військову техніку до материкової України – партизани

На залізничній станції тимчасово окупованого Джанкою партизани помітили військову техніку РФ, яка, ймовірно, йде до материкової України. Зокрема, ворог переміщає старі вантажні автомобілі та гусеничну техніку.

Про це у Telegram інформує партизанський рух АТЕШ.

– Наш агент повідомляє, що на залізничній станції Джанкой розташований склад російської військової техніки. Прямує, мабуть, у бік материкової України, – повідомляє АТЕШ.

Йдеться про вантажні автомобілі, закриті вагони та криту гусеничну техніку. Партизани зазначають, що ця техніка вже стара і очевидно може вийти з ладу будь-коли.

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– Через значні втрати в техніці рашисти вимушені розконсервувати старий мотлох. Вони саджають своїх військових на техніку, що з великим шансом зламається в найбільш незручний для них момент. Але рашисти не цінують життя, навіть своїх людей, – говорять партизани.

Фото: АТЕШ

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