У Силах оборони Півдня прокоментували потужні вибухи поблизу Євпаторії
В Силах оборони Півдня заявили, що нічна “бавовна” поблизу Євпаторії – це робота по цілком законних цілях ворога.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
За її словами, поблизу Євпаторії зосереджено багато військових об’єктів росіян – і ці об’єкти є законними цілями для України.
— Там зосередження військових об’єктів, наявність поруч аеродрому. Все це говорить про те, що робота здійснюється абсолютно планово. Цілі законні, цілі військові. “Бавовна” квітне, — заявила Наталя Гуменюк.
Проте куди саме прилетіло по ворогу, речниця відмовилася повідомити, наголосивши, що наразі зарано говорити про результати ранкових подій біля Євпаторії.
— Можливо, й знаю, але поки що зарано… Зараз треба насолодитися процесом, — зауважила Наталя Гуменюк.
Своєю чергою в російському Міноборони заявляють, що всі дрони, які летіли на Крим, начебто знищені.
Нагадаємо, що сьогодні під ранок в тимчасово окупованій Євпаторії було чути потужні вибухи. Місцеві повідомляють про приліт у районі села Уютне.
Фото: скриншот/Крымский ветер
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