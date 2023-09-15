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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Коломойский получил новое подозрение за присвоение 5,8 млрд грн — СБУ

Ігор Коломойський
Фото: УНИАН

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении за незаконное завладение 5,8 млрд грн в течение 2013-2014 годов.

По данным Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офиса генерального прокурора, Коломойский создал группировку, которая состояла из сотрудников банка, где он был учредителем и акционером.

В течение 2013-2014 годов члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные взносы наличных в кассу банка, хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

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Затем эти “взносы” зачислили на личный счет Коломойского, после чего они стали реальными безналичными средствами. По версии следствия, благодаря этому олигарх получил 5,8 млрд грн, что тогда было эквивалентно более $700 млн.

Коломойский расплачивался этими средствами в предпринимательской деятельности, чтобы легализовать виртуальные активы. В частности, он отдавал займы, рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

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Фото: СБУ

По информации СБУ, ему сообщено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Легализация средств, полученных преступным путем).

Сейчас проводятся необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства незаконной деятельности и привлечь виновных к ответственности. Продолжается досудебное расследование.

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Источник: СБУ
Ігор Коломойський, Банк, Деньги, ПриватБанк, СБУ, СБУ обшуки
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