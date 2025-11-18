Генеральный штаб ВСУ подтвердил успешное применение тактических ракетных комплексов ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России.

Ракета ATACMS способна лететь по квазибаллистической траектории, чтобы избежать точного определения пусковой установки вражескими контрбатарейными РЛС.

Что известно о тактических ракетах ATACMS и какие их технические характеристики — узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Что такое ATACMS

Это оперативно-тактический ракетный комплекс США производства Lockheed Martin с баллистической ракетой.

Тактические ракеты ATACMS (Army Tactical missile System) — это снаряды, которые могут стрелять на дистанцию до 300 км. В общем, есть несколько их модификаций, которые отличаются дальностью и точностью.

Ракета MGM-140A ATACMS Block 1 имеет кассетную боевую часть М39, снаряженную суббоеприпасами M74, предназначенными для поражения живой силы и легкозащищенной материальной части противника.

Каждая ракета имеет дальность стрельбы до 165 км.

Ракета MGM-140B ATACMS Block 1A — модернизированная версия, которая имеет приемник американской спутниковой системы навигации NAVSTAR. Кассетная боевая часть содержит 275 боевых элементов M74. Дальность до 300 км.

MGM-140 NTACMS — корабельная модификация ракеты. Сейчас работы по ней приостановлены.

Ракета MGM-140C (MGM-164A ATACMS Block 2) оснащена кассетной боевой частью с 13 самонаводящимися боевыми элементами BAT. Имеет дальность стрельбы до 140 км.

MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) / MGM-168A ATACMS Block 4A — имеет дальность стрельбы до 270 км. Эта модификация оснащена осколочно-фугасной боевой частью WDU-18 весом 227 кг.

Для запуска ракеты используют модернизированную пусковую установку M270 MLRS (две ракеты) или HIMARS (одна ракета).

HIMARS мобильнее, поэтому ее огневые возможности меньше, чем у более тяжелой гусеничной М270.

Ракеты предназначены для поражения точечных целей противника. Это могут быть командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады боеприпасов и тому подобное.

Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток.

Возможности ATACMS

Ракеты ATACMS могут поражать цели противника на всех оккупированных территориях — в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях. Кроме того, дальность ракеты покрывает Крым и Керченский мост.

ATACMS сможет даже попадать в цели, которые находятся на территории РФ и Беларуси.

США в конце апреля 2024 года предоставили Украине ракеты большой дальности ATACMS для использования в борьбе с российскими захватчиками. Наши Силы обороны их уже успешно применяли, в частности для поражения вражеских объектов во временно оккупированном Крыму.

Впрочем, только 17 ноября 2024 года западные медиа начали писать о том, что администрация президента США позволила Украине использовать ATACMS для ударов вглубь российской территории, что ставит под угрозу российскую логистику, склады и тому подобное.

Украина с нетерпением ждала эти тактические ракеты, которые существенно расширяют возможности украинских войск на поле боя и позволяют поражать российские склады, командные пункты и аэродромы глубже, чем ВСУ имели радиус поражения до этого.

Технические характеристики

Длина — 3,96 м (ATACMS MGM-140A и MGM-140B); 4,00 м (MGM-164B и MGM-168A).

(ATACMS MGM-140A и MGM-140B); (MGM-164B и MGM-168A). Диаметр — 0,61 м.

Размах крыльев — 1,4 м.

Масса: 1 670 кг — ATACMS MGM-140A; 1 320 кг — MGM-140B.

— ATACMS MGM-140A; — MGM-140B. Тип — кассетная.

Дальность стрельбы: 165 км — ATACMS MGM-140A; 300 км — MGM-140B; 140 км — MGM-164A; 270 км — MGM-168A.

Какие ATACMS нужны для Украины

Как заявил в комментарии Фактам ICTV военный аналитик и полковник запаса ВСУ Петр Черник, для Украины важными в поставках ATACMS являются не столько модификации ракеты, сколько то, какой будет дальность поражения у этого вооружения.

— 95% — это война артиллерии. Все, что россияне завозят в зону оккупации, в основном это железная дорога. Один 50-тонный вагон берет на борт где-то в пределах до 500 снарядов 152 мм или до 300 снарядов к БМ 21 Град, это их самая массовая реакционная система залпового вагона. Мы понимаем, что если идет один поезд, то он не тянет один вагон, он тянет несколько десятков вагонов. Если не ошибаюсь, штатная норма 34, — говорит он.

Таким образом, когда такие логистические поставки враг осуществляет в условный Бердянск, то Украине нечем его поразить. И уже оттуда Россия развозит снаряды грузовиками, за которыми сложно охотиться, поскольку они едут ночью.

— Как охотиться на отдельный взятый грузовик? Это мегатяжело. Или мы это стараемся делать? Стараемся, но оно не решает проблемы. А теперь представьте себе, что такой эшелон подбит в 300 км или в 200 км от линии разграничения, — приводит он пример.

Черник объясняет, что когда поражение происходит ракетой с кассетной модификацией, то это предполагает удар тремястами субэлементами.

— Представьте, (суббоеприпас, — Ред.) это такой теннисный мячик или мандаринка, начиненная порохом. И это все на расстоянии 10-20 метров рассеивается над эшелоном, над железной дорогой. Все детонирует. И если так поработать несколько недель, то у солдат на передовой ничего не будет, — говорит он.

Таким образом, при рассеивании суббоеприпасов в воздухе, зона поражения может достигать нескольких футбольных полей, добавляет Черник.

Вместе с тем, военный аналитик указывает, что это не обязательно должна быть именно кассетная модификация ракет ATACMS. Это может быть также фугасный снаряд.

— Потому что если фугасная часть прилетела в один вагон, он задетонирует, и на десятки метров раскаленные до тысячи градусов осколки зайдут в следующий вагон, пробьют металлическое или деревянное полотно, и все будет детонировать. Поэтому принципиально не модификация, а расстояние, — говорит он.

Кроме расстояния, важным фактором в поставках этих ракет Украине Петр Черник называет количество ATACMS. По его словам, сегодня у Соединенных Штатов указанных ракет всех модификаций на складах есть около 2 тыс.

Какие цели подходят для поражения с помощью ATACMS

Что касается целей, которые можно поразить этими ракетами, то к ним Черник относит: склады, эшелоны, аэродромы армейской авиации, склады горюче-смазочных материалов, пункты управления и тому подобное.

Кроме того, мишенью для ракет может быть и живая сила противника, если в одном месте скопилось немало оккупантов.

— Если и живая сила скоплена, например, 500 человек на футбольное поле, то почему это не целесообразно? Не будет целесообразным, если они сидят в окопах, если они забетонированы, и в них есть перекрытия бетонные. А если поезд едет и в нем три тысячи военнослужащих, то почему не целесообразно? — говорит он.

Сколько стоит ракета ATACMS

Цена одной ракеты ATACMS, в первую очередь, зависит от модификации. Кроме того, стоимость ракеты может зависеть от условий предоставления.

Так, в 2012 году Финляндия закупала ракеты М391А с ценой $1,9 млн, впрочем, пакет с ракетами предусматривал еще и развертывание технической базы и обучение.

Вместе с тем, в 2021 году стоимость ракет М57 для Вооруженных сил Соединенных Штатов составляла $1,7 млн, а модернизированных М39 (до версии М57Е1) — $1,3 млн.

Стоимость немодернизированных кассетных М39 и М39А1 может стоить около $1 млн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.