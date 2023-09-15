В Украине планируют разминировать всю территорию за 5-7 лет после завершения войны – Шмыгаль
В Украине планируют разминировать всю территорию ориентировочно через 5-7 лет после завершения полномасштабной войны. Правительство уже создало необходимую инфраструктуру для гуманитарного разминирования.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Киеве. По его словам, все государственные институты работают над этой масштабной проблемой.
— Сейчас Украина является лидером по количеству заминированных земель. Но я вас убеждаю, что Украина будет лидером в части гуманитарного и вообще разминирования, — считает Шмыгаль.
Премьер привел оценки ученых, которые считают, что Украине нужны десятки или сотни лет для разминирования путем стандартных технологий. Однако правительство стремится масштабно разминировать аграрные земли в течение трех лет после деоккупации территорий.
По его словам, Украина активно работает с международными партнерами и технологическими компаниями для достижения этой цели. В частности, планируют использовать для разминирования дроны, дополнительные машины, роботов и другие современные технологии.
По последним подсчетам, сейчас уже обследовано 190 тыс. га сельскохозяйственных земель из 470 тыс. га, которые определены приоритетными для разминирования. В Министерстве внутренних дел отмечают, что сложность минирования территорий Украины увеличивается ежедневно.
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