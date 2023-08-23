Британская организация примет участие в разминировании объектов энергетики в Украине

Британская неправительственная организация The Mines Advisory Group (MAG) примет участие в разминировании энергетических объектов и прилегающих территорий в Украине. После этого там будет возможно провести ремонтные работы.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. Восстановить поставки электричества полностью пока трудно из-за тотальной заминированности, особенно на деоккупированных территориях. Ряд энергокомпаний обучают специалистов и закупают оборудование, чтобы ускорить процесс.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве для разминирования энергетических объектов в присутствии главы Минэнергетики Германа Галущенко, государственного секретаря по энергетической безопасности и Net Zero Великобритании Гранта Шаппса подписали заместитель министра энергетики Ярослав Демченков и директор Филиала MAG Джон Канлифф.

— Путин жестоко атаковал энергетические объекты, однако украинцы продолжают демонстрировать невероятную стойкость и изобретательность, восстанавливая важную инфраструктуру. Большая часть ремонтных работ станет возможной только после разминирования, — отметил Шаппс.

Меморандум предусматривает сотрудничество для создания условий безопасного восстановления украинской критической энергетической инфраструктуры путем очистки сооружений энергетических объектов, площадок, прилегающих территорий от взрывоопасных предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.

В то же время предусматривается предоставление MAG технической помощи и консультативной поддержки для успешного проведения мероприятий по информированию о минной опасности, обследования и разминирования территорий, содействие созданию безопасной среды для социально-экономического развития регионов, пострадавших в результате боевых действий.

Источник : Минэнергетики

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